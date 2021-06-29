Две маршрутки устроили ДТП на углу Энтузиастов и Наставников

На углу проспектов Энтузиастов и Наставников в Петербурге произошло ДТП. Дорогу не смогли поделить две маршрутки.
Инцидент случился во вторник, 29 июня. Фотографии с места происшествия опубликовали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».
«Одна маршрутка другой в карму приехала», — написал автор записи.
На кадрах видно, что транспортные средства столкнулись на остановке общественного транспорта. Машины отделались вмятинами и царапинами, пассажирам пришлось искать другой транспорт.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что фура пробила ограждение на съезде с КАД.