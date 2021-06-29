Фура пробила ограждение на съезде с КАД

Фура пробила ограждение на съезде с КАД
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

Во вторник, 29 июня, в Петербурге произошло ДТП с большегрузным автомобилем.

Авария произошла на съезде с Кольцевой автомобильной дороги (КАД) на Мурманское шоссе. В Сети появились снимки с места происшествия.

«На съезде с КАД на Мурманское шоссе фура пробила ограждение», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

«Ушла на вольные хлеба», — комментируют пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

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