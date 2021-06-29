В Пушкине произошло ДТП: смерть женщины, поломанные ноги водителя и травмы еще троих

Смертельное ДТП в Пушкине. Фото: скриншот в "ДТП и ЧП Петербурга"

Смертельное ДТП в Пушкине. Фото: скриншот в "ДТП и ЧП Петербурга"

В городе Пушкин произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибла женщина. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга».

Авария случилась днем 29 июня на перекрестке между маршруткой и фурой.

По мнению очевидцев происходящего, в результате ДТП несколько человек серьезно пострадали.

Так, в Пушкинском районе Северной столицы маршрутке и фуре не удалось поделить дорогу на перекрестке Сетевой и Автомобильной улиц.

На кадрах с места аварии заметно, что удар был довольно сильный, потому как оба транспорта получили серьезные повреждения.

По мнению свидетелей случившегося, в дорожном происшествии есть жертвы. Ей оказалась женщина. Еще четверо получили различные травмы, при этом водитель маршрутки сломал ноги.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иномарка и электросамокат столкнулись в Пушкинском районе.