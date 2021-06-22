Иномарка и электросамокат столкнулись в Пушкинском районе

Иномарка и электросамокат столкнулись в Пушкинском районе
Иномарка отделалась вмятиной. Фото: скриншот группы "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб" соцсети "ВКонтакте"

В Пушкинском районе Петербурга произошло ДТП с участием легкового автомобиля и электросамоката.

Авария произошла в поселке Александровская утром 22 июня. По словам очевидцев, автомобиль марки «Пежо» сбил электросамокатчика.

По предварительной информации, электросамокатчик не сильно пострадал. Леговушка получила вмятину. «Учитывая место удара скорее электросамокатчик сбил Пежо», — пишут пользователи Сети.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что на перекрестке Дунайского проспекта и улицы Ленсовета произошло ДТП с участием реанимобиля. Следом ехали правоохранители.

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