Легковушка влетела в реанимобиль на Дунайском

ДТП с реанимобилем. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

ДТП с реанимобилем. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке Дунайского проспекта и улицы Ленсовета произошло ДТП с участием реанимобиля. Следом ехали правоохранители.

Дорожный инцидент произошел в ночь на вторник, 22 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Паренек решил не пропускать поворачивающую с Ленсовета на Дунайский реанимацию», — написал автор записи.

Судя по кадрам, в результате столкновения транспортные средства получили небольшие вмятины и царапины. По словам очевидцев, следом за лихачом ехали правоохранители.

«Долго ждать оформления не придется», — добавил пользователь.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Ленинском проспекте собрался паровозик из легковушек.