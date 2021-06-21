На Ленинском проспекте собрался паровозик из легковушек

На Ленинском проспекте собрался паровозик из легковушек
Паровозик из машин на Ленинском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На Ленинском проспекте в Петербурге произошло ДТП с участием трех легковых авто. Машины выстроились паровозиком.

Дорожный инцидент произошел поздним вечером в понедельник, 21 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Занята средняя полоса», — написал автор записи.

На кадрах видно, что транспортные средства отделались вмятинами и царапинами. Для проезда других участников движения остались свободны две полосы. По предварительным данным, причиной столкновения транспортных средств стало несоблюдение дистанции.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ДТП с автобусом остановило трамваи на Лиговском. Участники столкновения отделались царапинами.

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