ДТП с автобусом остановило трамваи на Лиговском

На перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.
Дорожный инцидент произошел поздним вечером в понедельник, 21 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».
«Митсубиси и автобус притерлись», — написал автор записи.
На фотографиях видно, что автобус и легковой автомобиль встали на трамвайных путях. Движение общественного транспорта оказалось остановлено. Участники столкновения отделались царапинами.
По предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамваи и троллейбусы встали из-за дерева, рухнувшего на общественный транспорт на Энгельса.