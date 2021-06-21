ДТП с автобусом остановило трамваи на Лиговском

ДТП с автобусом остановило трамваи на Лиговском
ДТП на Лиговском проспекте. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке Расстанной улицы и Лиговского проспекта в Петербурге произошло ДТП с участием автобуса и легковушки. Авария остановила движение трамваев.

Дорожный инцидент произошел поздним вечером в понедельник, 21 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Митсубиси и автобус притерлись», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что автобус и легковой автомобиль встали на трамвайных путях. Движение общественного транспорта оказалось остановлено. Участники столкновения отделались царапинами.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что трамваи и троллейбусы встали из-за дерева, рухнувшего на общественный транспорт на Энгельса.

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