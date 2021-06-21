«Трамваи и троллейбусы стоят»: дерево рухнуло на общественный транспорт на Энгельса

&#171;Трамваи и троллейбусы стоят&#187;: дерево рухнуло на общественный транспорт на Энгельса
Дерево упало на общественный транспорт. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке улицы Перфильева и проспекте Энгельса рухнуло дерево. Крона накрыла проезжающий мимо общественный транспорт.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваи и троллейбусы стоят объезд по встречке», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что к месту происшествия прибыли аварийный службы. Движение на участке затруднено.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Садовой на легковушку упало дерево. Ствол перегородил путь нескольким машинам.

дтп новости СПб упало дерево


 

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