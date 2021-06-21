«Трамваи и троллейбусы стоят»: дерево рухнуло на общественный транспорт на Энгельса

Дерево упало на общественный транспорт. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

Дерево упало на общественный транспорт. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Петербурга" "ВКонтакте"

На перекрестке улицы Перфильева и проспекте Энгельса рухнуло дерево. Крона накрыла проезжающий мимо общественный транспорт.

Инцидент произошел в понедельник, 21 июня. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

«Трамваи и троллейбусы стоят объезд по встречке», — написал автор записи.

На фотографиях видно, что к месту происшествия прибыли аварийный службы. Движение на участке затруднено.

Другие подробности не приводятся.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Садовой на легковушку упало дерево. Ствол перегородил путь нескольким машинам.