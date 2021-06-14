На Садовой на легковушку упало дерево

Крона перегородила часть дороги – настолько она оказалась длинной.

В центре Санкт-Петербурга вечером 14 июня упало дерево. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось на Садовой улице. Там дерево по непонятной причине рухнуло прямо на легковой автомобиль – он был припаркован около одного из домов. На снимках и видео, которые выложили в интернет, видно, что дерево перегородило путь нескольким машинам.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их самочувствие.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Планерной тушили кровлю пристройки: никто не пострадал. Огонь успел охватить площадь в шесть квадратных метров.