На Планерной тушили кровлю пристройки: никто не пострадал

Огонь успел охватить площадь в шесть квадратных метров.

В Приморском районе сегодня вечером, 14 июня, произошел пожар. Там загорелась одноэтажная пристройка на площадь шесть квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на Планерной улице после девяти часов вечера. На место прибыли четыре единицы техники и 16 спасателей, которые справились с возгоранием за полчаса. В результате инцидента, кажется, никто не пострадал.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Кировском районе пристройку тушили 26 человек. Огонь успел распространиться на площадь в 10 квадратных метров.