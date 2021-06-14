В Кировском районе пристройку тушили 26 человек

В Кировском районе пристройку тушили 26 человек
Спасатели оперативно прибыли к месту ЧП. Фото: Мойка78/ Валентин Егоршин

Огонь успел распространиться на площадь в 10 квадратных метров.

В Кировском районе сегодня вечером, 14 июня, произошел пожар. Огнем была охвачена пристройка на площади 10 квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось на проспекте Стачек. Там по непонятной причине вспыхнула пристройка. Пожар заметили ближе к девяти часам вечера. На место прибыли 26 спасателей и шесть единиц техники. Они справились с огнем примерно за полчаса.

Сведения о пострадавших не поступали. Обстоятельства происшествия только предстоит выяснить.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти дети играли со спичками и сожгли машину.

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