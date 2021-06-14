В Ленобласти дети играли со спичками и сожгли машину

Шалость привела к серьезным последствиям – к счастью, обошлось без жертв.

В Ленинградской области произошел пожар, в результате которого дотла сгорела машина и вагончик. Об этом сообщает 78.ru, ссылаясь на собственные источники. Все случилось в Гатчинском районе в поселке Новинка. Там школьники играли со спичками и случайно подожгли травму. В результате огонь охватил в том числе небольшое здание и припаркованное рядом авто. Местные жители, обратив внимание на происшествия, самостоятельно потушили огонь. К счастью, обошлось без жертв.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Гончарной загорелась кровля жилого дома. В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 23 человека личного состава.