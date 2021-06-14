На Гончарной загорелась кровля жилого дома

В понедельник, 14 июня, в Центральном районе Петербург произошел пожар.

Сообщение о пожаре поступило в 18:28. Возгорание произошло на Гончарной улице, 15.

В жилом шестиэтажном доме горит кровля, сообщили в ГУ МЧС по городу. Площадь пожара уточняется.

Информации о пострадавших не поступало.

В ликвидации пожара участвовали пять единиц спецтехники и 23 человека личного состава.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с огнем в Решетниково боролись десять спасателей, прибывших к месту ЧП на двух спецмашинах. Они тушили пожар менее часа.