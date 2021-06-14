Десять спасателей тушили квартирный пожар в поселке Решетниково

В Курортном районе Петербурга произошел пожар в жилом доме Спасатели тушили обстановку в комнате.

Возгорание случилось в понедельник, 14 июня, в доме №2 поселка Решетниково. Сигнал о ЧП поступил дежурному части в 1:20. К месту происшествия оперативно выехали 10 спасателей на двух спецмашинах.

Как сообщили в Главном управлении МЧС РФ по городу, в однокомнатной квартире выгорела обстановка в комнате на площади 3 «квадратов».

В 01:54 пожар полностью ликвидировали. Сведения о пострадавших уточняются.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что во время пожара в Волхове пострадали два пенсионера. Медики госпитализировали 72-летнюю женщину и 71-летнего мужчину. Они отравились угарным газом.