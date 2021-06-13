Во время пожара в Волхове пострадали два пенсионера

Оба пожилых человека находятся в реанимации.

В Волховском районе накануне, 12 июня, произошел серьезный пожар. В результате инцидента пострадали 72-летняя женщина и 71-летний мужчина. Они находятся в реанимации после тяжелого отравления угарным газом. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники.

Все случилось в Волхове на Волховском проспекте. Там по непонятной причине загорелась квартира, в которой проживали пенсионеры. Спасателям пришлось эвакуировать 10 человек, семь из них вывели при помощи спасательных устройств. Пожилых людей удалось спасти, но они получили тяжелое отравление и были госпитализированы.

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