В Кировске мужчина во время прогулки увидел ногу: он позвонил в полицию и уехал в Мгу

В Кировске мужчина во время прогулки увидел ногу: он позвонил в полицию и уехал в Мгу
Выясняются обстоятельства инцидента. Фото: pixabay

Гражданин отметил, что так испугался, что решил отправиться куда-нибудь подальше от меня инцидента.

В Ленинградской области мужчину во время прогулки случайно наткнулся на останки человека. Он сообщил о страшной находке в полицию, а затем уехал в поселок Мга. Об этом пишет 47news, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах.

Все случилось 11 июня на улице Победы в Кировске. Мужчина, прогуливающийся у одного из домов, обратил внимание на человеческую ногу. Он позвонил в полицию, а затем уехал, так как сильно испугался.

Полицейские действительно нашли скелет человека, на которым были синие джинсы, кофта, носки и ботинки. Его личность устанавливается.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что из Финского залива достали труп женщины в купальнике.

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