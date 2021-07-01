Петербуржец, защитивший свою собаку от бойцовских псов, не стал предъявлять претензии к хозяину

Петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов. Фото: скрин группа «Калининский район. Калининский online» во «ВКонтакте»

Петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов. Фото: скрин группа «Калининский район. Калининский online» во «ВКонтакте»

Мужчина, который закрыл свою собаку своим телом, чтобы защитить ее от бойцовских псов, назвал инцидент случайностью и претензий к хозяину псов не имеет.

Как сообщили в городском управлении МВД, защищавший свою собаку мужчина сообщил правоохранителям, что нападение было случайностью, медицинская помощь ему не нужна и претензий ни к кому не имеет, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилось видео, как два стаффордширских терьера напали на мужчину с собакой у дома 13 на улице Комсомола, что в Калининском районе. Бойцовские псы были без намордников и поводков, их владелец был рядом в момент нападения. Чтобы спасти свою собаку, на которую напали бойцовские, мужчина практически лег на нее и закрыл своим телом.

Со слов очевидцев, у пострадавшей собаки после нападения стаффов были содраны скальп и кожа с передней лапы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов.