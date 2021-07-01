Петербуржец, защитивший свою собаку от бойцовских псов, не стал предъявлять претензии к хозяину

Петербуржец, защитивший свою собаку от бойцовских псов, не стал предъявлять претензии к хозяину
Петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов. Фото: скрин группа «Калининский район. Калининский online» во «ВКонтакте»

Мужчина, который закрыл свою собаку своим телом, чтобы защитить ее от бойцовских псов, назвал инцидент случайностью и претензий к хозяину псов не имеет.

Как сообщили в городском управлении МВД, защищавший свою собаку мужчина сообщил правоохранителям, что нападение было случайностью, медицинская помощь ему не нужна и претензий ни к кому не имеет, передает РИА Новости.

Ранее в соцсетях появилось видео, как два стаффордширских терьера напали на мужчину с собакой у дома 13 на улице Комсомола, что в Калининском районе. Бойцовские псы были без намордников и поводков, их владелец был рядом в момент нападения. Чтобы спасти свою собаку, на которую напали бойцовские, мужчина практически лег на нее и закрыл своим телом.

Со слов очевидцев, у пострадавшей собаки после нападения стаффов были содраны скальп и кожа с передней лапы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржец получил травмы, закрыв свою собаку от двух стаффов.

бойцовские собаки нападение собак новости СПб полиция


 

Новости партнеров
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на
Эксперт рассказал, чем обернутся для Петербурга толпы безмасочников на "Алых парусах"
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
Стали известны подробности смертельного ДТП на Дворцовой набережной
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
В пятницу дожди придут в Петербург, но не принесут прохлады
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
«Алые паруса» в Петербурге прошли с пьяными школьниками и разозленными петербуржцами
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Адвокат шурина Юрия Лужкова: против Виктора Батурина возбуждено уголовное ...
Катамаран и прогулочная яхта не поделили Малую Неву и столкнулись
1 июля принцессе Диане исполнилось бы 60 лет: принц Уильям и принц Гарри ...
Петербуржец, защитивший свою собаку от бойцовских псов, не стал предъявлять ...
Ректор ВШЭ уходит с поста после 30 лет работы в университете
Меньше чем через месяц: вход на станцию «Петроградская» вновь ...
Члены избиркома Петербурга вакцинируются в два раза хуже, чем в целом по России
Актер Петр Мамонов попал в реанимацию с COVID-19