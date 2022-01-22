С 24 января СПБГУ возвращается на дистанционный режим обучения

Через пару дней, 24 января, Санкт-Петербургский государственный университет возвращается на дистанционный режим обучения.

Преподаватели и учащиеся вуза уходят на удаленный режим в связи с распространением коронавирусной инфекции. Соответствующий приказ подписала исполняющая обязанности первого проректора по учебной работе Наталья Бойко, сообщает Студенческий совет СПбГУ.

Согласно указу, уже с 24 января занятия в университете будут проходить в удаленном формате до того момента, пока не выйдет особое распоряжение.

Приказ о переводе СПБГУ на «удаленку» был принят в соответствии с поручение премьер-министра Михаила Мишустина «О переходе на дистанционный формат работы и проведения совещаний» с целью профилактики распространения коронавируса.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в связи с распространением коронавирусной инфекции, по мнению Михаила Мишустина, сотрудников органов власти нужно переводить на дистанционный режим работы по максимуму.