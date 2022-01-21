Мишустин поручил переводить сотрудников органов власти на дистанционку по максимуму

Мишустин поручил переводить сотрудников органов власти на дистанционку по максимуму. Фото: kremlin.ru

Мишустин поручил переводить сотрудников органов власти на дистанционку по максимуму. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сотрудников органов власти нужно переводить на дистанционный режим работы.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, по мнению премьер-министра, такие меры нужно принимать по максимальному числу сотрудников власти, которых можно отправить работать на дистант. Об этом сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

В силу поручение Мишустина вступает с сегодняшнего дня, 21 января. Отмечается, что мера касается сотрудников аппарата правительства, федеральных министерств и их территориальных подразделений.

Второе поручение премьер-министра связано с переводом на дистанционный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при кабмине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что решением Мишустина полномочия Урина на посту генерального директора Большого театра продлеваются еще на пять лет.