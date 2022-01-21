Мишустин поручил переводить сотрудников органов власти на дистанционку по максимуму

Мишустин поручил переводить сотрудников органов власти на дистанционку по максимуму
Мишустин поручил переводить сотрудников органов власти на дистанционку по максимуму. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр России Михаил Мишустин считает, что сотрудников органов власти нужно переводить на дистанционный режим работы.

В связи с распространением коронавирусной инфекции, по мнению премьер-министра, такие меры нужно принимать по максимальному числу сотрудников власти, которых можно отправить работать на дистант. Об этом сообщает официальный Telegram-канал кабмина.

В силу поручение Мишустина вступает с сегодняшнего дня, 21 января. Отмечается, что мера касается сотрудников аппарата правительства, федеральных министерств и их территориальных подразделений.

Второе поручение премьер-министра связано с переводом на дистанционный режим работы сотрудников аппарата правительства, федеральных органов власти и аналитического центра при кабмине.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что решением Мишустина полномочия Урина на посту генерального директора Большого театра продлеваются еще на пять лет.

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