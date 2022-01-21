По решению Мишустина Урин пробудет гендиректором Большого театра еще пять лет

По решению Мишустина Урин пробудет гендиректором Большого театра еще пять лет. Фото: сайт Большого театра

По решению Мишустина Урин пробудет гендиректором Большого театра еще пять лет. Фото: сайт Большого театра

Полномочия Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра продлеваются еще на пять лет.

Такое решение было принято 21 января в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительство России.

Гендиректором Большого театра Урин был назначен в июле 2013 год. До этого момента он занимал должность генерального директора Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Владимир Урин является советским и российским театроведом и режиссером. В конце 90-х годов ему присвоили заслуженного деятеля искусств РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Михаил Мишустин заявил о заразности нового штамма. По его мнению, штамм ковида «омикрон» более заразен по сравнению с другими вариантами, но летальность от него ниже.