По решению Мишустина Урин пробудет гендиректором Большого театра еще пять лет

По решению Мишустина Урин пробудет гендиректором Большого театра еще пять лет
По решению Мишустина Урин пробудет гендиректором Большого театра еще пять лет. Фото: сайт Большого театра

Полномочия Владимира Урина на посту генерального директора Большого театра продлеваются еще на пять лет.

Такое решение было принято 21 января в соответствии с распоряжением премьер-министра Михаила Мишустина. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на правительство России.

Гендиректором Большого театра Урин был назначен в июле 2013 год. До этого момента он занимал должность генерального директора Московского академического Музыкального театра им. К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко.

Владимир Урин является советским и российским театроведом и режиссером. В конце 90-х годов ему присвоили заслуженного деятеля искусств РФ.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что Михаил Мишустин заявил о заразности нового штамма. По его мнению, штамм ковида «омикрон» более заразен по сравнению с другими вариантами, но летальность от него ниже.

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