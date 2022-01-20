Мишустин заявил о высокой заразности «омикрона» и его меньшей летальности

Мишустин заявил о высокой заразности &#171;омикрона&#187; и его меньшей летальности
Мишустин обратил внимание на важность вакцинации от коронавируса и соблюдение всех противоковидных мер. Фото: Кремль

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что новый штамм ковида «омикрон» более заразен по сравнению с другими вариантами, но летальность от него ниже.

Глава российского правительства заявил об этом 20 января на встрече с губернатором Воронежской области Александром Гусиным.

Мишустин обратил внимание на важность вакцинации от коронавируса и соблюдение всех противоковидных мер. По словам премьера, в первую очередь власти озабочены наличием достаточного количества коек и возможностью оказать медицинскую помощь заболевшим пациентам.

«Это самое важное, поскольку он более контагиозный — новый штамм «омикрон» — но менее летальный с точки зрения специалистов» , — сказал Мишустин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России растет повторная заболеваемость COVID-19, заявил Мурашко.

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