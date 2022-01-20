Мурашко: в России растет повторная заболеваемость COVID-19

В России увеличилось число повторных заболеваний коронавирусом среди уже переболевших. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко связал это с приходом нового штамма «омикрон».

По словам главы Минздрава, рост повторных случаев заболевания коронавирусом составляет от пяти до десяти раз. В связи с этим в стране в настоящий момент складывается напряженная ситуация с COVID-19.

Мурашко также добавил, что система здравоохранения России начнет перестраиваться под особенности штамма «омикрон». Глава ведомства призвал граждан тщательнее заботиться о своем здоровье.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Онищенко заявил, что пандемия COVID может закончиться в мае, но при одном условии.