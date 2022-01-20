Онищенко: пандемия COVID может закончиться в мае, но при одном условии

Онищенко и сам сделал прививку от коронавируса. Фото: duma.gov.ru

Онищенко и сам сделал прививку от коронавируса. Фото: duma.gov.ru

Омикрон-штамм коронавируса вполне может стать завершающим. Такое заявление сделал заместитель президента Российской академии образования (РАО), академик РАН, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

По его словам, в мае пандемия может закончиться, но необходимость прививаться и ревакцинироваться сохраняется.

«В мае можно закончить все. Привейтесь», — приводят словам доктора медицинских наук «РИА Новости».

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач раскрыл схему лечения при появлении симптомов омикрон-штамма. Так, при заражении омикрон-штаммом коронавируса начинать лечение лучше противопростудными препаратами, а не антибиотиками.