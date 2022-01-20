Врач раскрыл схему лечения при появлении симптомов омикрон-штамма

При заражении омикрон-штаммом коронавируса начинать лечение лучше противопростудными препаратами, а не антибиотиками. Об этом рассказала главный оториноларинголог Москвы Андрей Крюков.

По его словам, болезнь обычно протекает в легкой форме и реже вызывает госпитализации по сравнению с другими вариантами вируса

Как сообщил ТАСС, врач посоветовал не медлить и действовать сразу, как только появятся первые симптомы заболевания. «Симптоматика нового штамма очень схожа с обычной простудой — это заложенность носа, боль и першение в горле», добавил Крюков.

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в России карантин до семи дней сократили для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.