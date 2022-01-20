Стало известно, кого коснется сокращение сроков карантина по COVID

Решение было принято из-за того, что инкубационный период штаммов дельта и омикрон не превышает семи дней. Фото: комитет по здравоохранению

Решение было принято из-за того, что инкубационный период штаммов дельта и омикрон не превышает семи дней. Фото: комитет по здравоохранению

В России карантин до семи дней сократили для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом. Об этом рассказал врач-вирусолог Евгений Тимаков.

Соответствующее решение было принято с соответствующим этому сроку инкубационным периодом штаммов «дельта» и «омикрон».

Как сообщил ТАСС, врач почеркнул, что сокращение карантина также позволит не нарушать рабочий режим и раньше выйти на работу. При этом рисков, добавил вирусолог, что человек спустя неделю выйдет с карантина и будет все еще заразным, нет.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге возможно ужесточение антиковидных ограничений из-за роста заболевших штаммом «омикрон». Правительство города обсудит запрет массовых мероприятий, отмену диспансеризаций и поддержание коечного фонда на уровне не менее 20%, а также уход некоторых работников на удаленный режим работы.