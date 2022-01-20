Часть работников Петербурга может снова уйти на «удаленку» из-за COVID

Смольный может отправить часть петербуржцев работать в удаленном формате. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

Смольный может отправить часть петербуржцев работать в удаленном формате. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге возможно ужесточение антиковидных ограничений из-за роста заболевших штаммом «омикрон». Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

По его словам, правительство города обсудит запрет массовых мероприятий, отмену диспансеризаций и поддержание коечного фонда на уровне не менее 20%, а также уход некоторых работников на удаленный режим работы.

Как сообщил ТАСС, Эргашев отметил, что все необходимые для этого действия уже проработаны.

Напомним, коллективный иммунитет в Петербурге с учетом привитых и переболевших приблизился к 100%. Общее число вакцинированных жителей Петербурга превышает 3 миллиона человек, это 85% от всего взрослого населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что усиление противоковидных мер связано со шкалой риска, разработанной Минздравом РФ. Сейчас Северная столица достигла уровня риска пять-шесть баллов. При нем отменяются массовые мероприятия, снижаются объемы плановой медицинской помощи и диспансеризации, медучреждения вводятся в режим повышенной готовности.