Часть работников Петербурга может снова уйти на «удаленку» из-за COVID

Часть работников Петербурга может снова уйти на «удаленку» из-за COVID
Смольный может отправить часть петербуржцев работать в удаленном формате. Фото: Gazeta.SPb / Николай Овсянников

В Петербурге возможно ужесточение антиковидных ограничений из-за роста заболевших штаммом «омикрон». Об этом заявил вице-губернатор города Олег Эргашев.

По его словам, правительство города обсудит запрет массовых мероприятий, отмену диспансеризаций и поддержание коечного фонда на уровне не менее 20%, а также уход некоторых работников на удаленный режим работы.

Как сообщил ТАСС, Эргашев отметил, что все необходимые для этого действия уже проработаны.

Напомним, коллективный иммунитет в Петербурге с учетом привитых и переболевших приблизился к 100%. Общее число вакцинированных жителей Петербурга превышает 3 миллиона человек, это 85% от всего взрослого населения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что усиление противоковидных мер связано со шкалой риска, разработанной Минздравом РФ. Сейчас Северная столица достигла уровня риска пять-шесть баллов. При нем отменяются массовые мероприятия, снижаются объемы плановой медицинской помощи и диспансеризации, медучреждения вводятся в режим повышенной готовности.

антиковидные меры коронавирусная пандемия новости СПб


 

Новости партнеров
Новый симптом
Новый симптом "омикрона" удивил даже специалистов
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Прогноз неутешительный: слишком заразный «омикрон» и бойкот QR-кодов в Петербурге могут привести к локдауну
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Вице-губернатор Пикалев ответил на скандальный клип Шнурова про мусор
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Умер звезда сериалов «Кухня» и «Медиум»: что стало причиной смерти Ивана Рудакова
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Часть работников Петербурга может снова уйти на «удаленку» из-за COVID
В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных
Утром на Ланском шоссе полыхала пекарня
Стало известно, когда пенсионеры получат проиндексированную на 8,6% пенсию
Пожар в однушке на Просвещения потушили до приезда спасателей
Названы три признака, указывающие на рост курса рубля
Из Пулково один рейс вылетит с задержкой утром 20 января
ВОЗ: ограничения на международные поездки вызывают у социума и экономики стресс