Коллективный иммунитет в Петербурге с учетом привитых и переболевших приблизился к 100%

Коллективный иммунитет в Петербурге с учетом привитых и переболевших приблизился к 100%
Пункт вакцинации в ТЦ "Галерея". Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Коллективный иммунитет к коронавирусу в Петербурге с учетом вакцинированных и переболевших горожан приближается к 100%.

Об этом вице-губернатор Олег Эргашев сообщил на пресс-конференции ТАСС. Общее число вакцинированных жителей Петербурга превышает 3 миллиона человек, это 85% от всего взрослого населения. В статистике учитывается однокомпонентная вакцина «Спутник Лайт». А полный цикл вакцинации завершили 2,819 миллиона человек — около 80% от взрослого населения.

По методике Роспотребнадзора, коллективный иммунитет в Северной столице составляет 88%. По методике Минздрава, которая учитывает переболевших ковидом, норматив приближается к 100%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что власти Петербурга допускают ужесточение коронавирусных ограничений.

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