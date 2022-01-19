Власти Петербурга допускают ужесточение коронавирусных ограничений

Эргашев сообщил, что рост заболеваемости в последние три дня является колоссальным. Фото: Смольный

Эргашев сообщил, что рост заболеваемости в последние три дня является колоссальным. Фото: Смольный

В Петербурге могут ввести дополнительные ограничительные меры для борьбы с коронавирусом, заявил вице-губернатор Олег Эргашев.

Вице-губернатор заявил на пресс-конференции ТАСС, что из-за роста заболеваемости ковидом город приближается к ситуации, требующей усиление коронавирусных ограничений.

По словам Эргашева, в первую очередь власти могут перевести часть работников предприятий на удаленку, запретить массовые мероприятий и отменить диспансеризацию.

Он отметил, что усиление противоковидных мер связано со шкалой риска, разработанной Минздравом РФ. Сейчас Северная столица достигла уровня риска пять-шесть баллов. При нем отменяются массовые мероприятия, снижаются объемы плановой медицинской помощи и диспансеризации, медучреждения вводятся в режим повышенной готовности.

Эргашев сообщил, что рост заболеваемости в последние три дня является колоссальным.

«Его можно назвать взрывным, вертикальным, то есть это говорит о том, что в Санкт-Петербурге появился штамм «омикрон». <…> Если вчера мы могли говорить о еженедельном росте на 109%, то сегодня мы говорим уже о заболеваемости в 147%», — добавил вице-губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что почти 600 человек в Петербурге заразились «омикроном».