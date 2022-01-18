Почти 600 человек в Петербурге заразились «омикроном»

Почти 600 человек в Петербурге заразились &#171;омикроном&#187;
За вчерашний день в Северной столице зафиксировали 168 случаев инфицирования новым ковид-штаммом. Фото: unsplash

В Петербурге выявили уже почти шесть сотен случаев заражения новым штаммом коронавируса «омикрон».

Как сообщает Роспотребнадзор, по состоянию на 18 января, омикрон-штамм выявили у 592 человек, в том числе у 61 человека, которые вернулись в Россию из-за границы. Среди прибывших в страну «омикроном» оказались заражены 42 студента, пять туристов и 14 петербуржцев, которые в качестве туристов отдыхали в Доминикане, ОАЭ, Египте, Испании и других странах.

За вчерашний день в Северной столице зафиксировали 168 случаев инфицирования новым ковид-штаммом.

Всех людей с «омикроном» изолировали, они находятся под медицинским наблюдением. Контактировавших с ними протестировали и отправили на самоизоляцию.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в больнице Святого Георгия заявили, что почти все пациенты с COVID-19 в реанимации не привиты.

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