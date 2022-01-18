В больнице Святого Георгия заявили, что почти все пациенты с COVID-19 в реанимации не привиты

В больнице Святого Георгия заявили, что почти все пациенты с COVID-19 в реанимации не привиты
Непривитые переносят болезнь в десятки раз тяжелее и нуждаются в кислородной поддержке. Фото: GazetaSPb/Валентин Егоршин

Врачи петербургской больницы Святого Георгия раскрыли реальную смертность от коронавируса среди невакцинированных пациентов.

Больница сообщила на своей странице во «ВКонтакте», что в отделениях реанимации почти все их ковид-пациенты не были привиты. Если сравнивать с заболевшими, которые закончили вакцинацию от COVID-19, непривитые переносят болезнь в десятки раз тяжелее и зачастую нуждаются в кислородной поддержке.

«Смертность в группе невакцинированных пациентов в 20 (!) раз больше», — заявили в медучреждении.

Как отмечают врачи, за последние два года в больнице улучшились методики лечения ковида, но самым надежным способов спастись от тяжелого течения болезни и летального исхода является вакцинация.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Петербург готовится к взрывному росту заболеваемости COVID-19.

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