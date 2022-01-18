Петербург готовится к взрывному росту заболеваемости COVID-19

Петербург готовится к взрывному росту заболеваемости COVID-19
Власти считают, что Северную столицу ждет не просто новая волна, а вертикальный подъем заболеваемости. Фото: Gazeta.SPb/Николай Овсянников

Петербургское правительство приступило к разработке вариантов действий на случай резкого роста числа больных коронавирусом.

Об этом сообщили в эфире «Радио России». Так, среди прочего, власти в случае взрывного роста заболеваемости ковидом могут ограничить социальную активность в Петербурге, а также сократить число зон, где невозможно проконтролировать передачу вируса. Отмечается, что возможное введение более строгих мер будет зависеть от соблюдения петербуржцами действующих ограничений.

Сейчас, как сообщают в Смольном, идет устойчивый рост числа заразившихся. Коэффициент распространения COVID-19 в городе превышает 1,5 единицы при норме в 1. Кроме того, растет количество госпитализаций и вызовов врача на дом через ковидную службу «122».

Власти также считают, что Северную столицу ждет не просто новая волна, а вертикальный подъем заболеваемости. В городе уже услили подготовку больниц к росту нагрузки на систему здравоохранения.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки COVID заболели более 4 тыс. человек.

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