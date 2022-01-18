В Петербурге за сутки COVID заболели более 4 тыс. человек

В Петербурге за сутки COVID заболели более 4 тыс. человек
В Петербурге коронавирус продолжает набирать обороты. Фото: pexels.com

В Петербурге продолжают регистрировать новые случаи заболевания COVID-19. Еще 4 078 петербуржцев сдали положительный тест на коронавирусную инфекцию в течение последних суток.

Об этом во вторник, 18 января, сообщает оперативный штаб по борьбе с болезнью. По суточному приросту заболевших COVID-19 среди российских регионов город находится на втором месте.

На первой строчке списка оказалась Москва, где коронавирус подхватили еще 8 342 человека. Третье место у Подмосковья — 2 754 новых ковид-пациента. В Ленинградской области за указанный период заражение коронавирусом подтвердили у 301 человека. За сутки в 47-м регионе скончались пять граждан.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач-гематолог назвал тревожный знак при коронавирусе.

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