Врач-гематолог назвал тревожный знак при коронавирусе

Прием разжижающих кровь препаратов может привести к появлению синяков на теле. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Прием разжижающих кровь препаратов может привести к появлению синяков на теле. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

У пациентов с коронавирусом при определенных условиях могут появляться синяки на теле. Об этом рассказал врач-гематолог Павел Трахтман.

По его словам, COVID-19 вызывает в системе свертывания крови длительные нарушения. В таком случае пациентам прописывают антикоагулянты для разжижения крови и предотвращения образования тромбов. Это и вызывает появление гематом на теле, объяснил гематолог.

Медик отметил в интервью радио Sputnik, что образование синяков на теле, когда человек болеет COVID, – тревожный знак, потому что это сигнализирует о нарушении кровообращения.

Врач подчеркнул, что при образовании синяков на теле, которые нельзя объяснить ударом или травмой, следует обратиться к врачу.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что некоторые препараты могут стать препятствием к выработки антител против коронавирусной инфекции. Иммунному ответу на вакцину препятствуют некоторые лекарства, которые блокируют В-клетки.