Врач назвал препараты, мешающие формированию иммунитета против COVID-19

Врач назвал препараты, мешающие формированию иммунитета против COVID-19
Врач назвал препараты, мешающие формированию иммунитета против COVID-19. Фото: pixabay.com

Врач Евгений Перов предупредил, что некоторые препараты могут стать препятствием к выработки антител против коронавирусной инфекции.

Эксперт отметил, что иммунному ответу на вакцину препятствуют некоторые лекарства, которые блокируют В-клетки. Об этом Перов рассказал Solenka.Info.

Препараты-препятствия применяются при склерозе, аутоиммунных патологиях и в онкогематологии. Отмечается, что тем пациентам, которые принимают такие лекарства, рекомендуют прививаться через месяц после окончания курса лечения или по возможности отложить прием препаратов на 4 недели после прививки.

Вторая группа препаратов-препятствий, — это лекарства, блокирующие Т-клетки. Их принимают при ревматоидном артрите. По результатам исследования в Италии выяснилось, что у 70% пациентов, принимающих такие медикаменты, антитела после вакцинации не появились.

Также препятствием к выработке антител является химиотерапия.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что специалист назвала конъюнктивит еще одним признаком нового омикрон-штамма.

Антитела к COVID-19 вакцинация коронавирус Россия


 

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Врач назвал препараты, мешающие формированию иммунитета против COVID-19
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