Терапевт рассказала, что за нарушение в глазах может свидетельствовать об «омикроне»

Терапевт рассказала, что за нарушение в глазах может свидетельствовать об "омикроне". Фото: pixabay

Терапевт рассказала, что за нарушение в глазах может свидетельствовать об "омикроне". Фото: pixabay

Врач-терапевт Нина Аслам назвала конъюнктивит еще одним признаком нового омикрон-штамма.

Штамм «омикрон» продолжает развиваться и расти, и вот назван еще один тревожный знак, который может свидетельствовать о незваном госте-коронавирусе в организме. Теперь пристально отнестись и задуматься о сопутствующей коронавирусной инфекции стоит при обнаружении нарушения в глазах, считает терапевт. Об этом пишет «МедикФорум».

На сегодняшний день только половина людей все еще испытывает классические симптомы при заражения коронавирусом, такие как кашель, потеря обоняния и лихорадка, считают медики. Теперь появился еще один тревожный знак, на который специалисты советуют обратить внимание.

«Признаком инфицирования Омикроном может быть конъюнктивит, представляющий собой воспаление конъюнктивы – тонкой мембраны, выстилающей внутреннюю часть век», — заявила Нина Аслам.

Эксперт отмечает, что инфекция может проникнуть в организм человека через глаза, которые связаны с ним особыми клеточными рецепторами.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что за минувшие сутки в Петербурге коронавирусом заразились 338 человек.