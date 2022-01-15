В Петербурге с коронавирусом за сутки госпитализировали 338 человек

В Петербурге с коронавирусом за сутки госпитализировали 338 человек
Коронавирус в Петербурге продолжает поражать горожан. Фото: pexels.com

За минувшие 24 часа с диагнозом новая коронавирусная инфекция в больницу попали 338 жителей Петербурга. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба 15 января.

В настоящий момент в общей сложности в медучреждениях лежат 5 444 человека, в том числе 591 в реанимационных палатах, а 328 горожан на аппаратах ИВЛ.

Несмотря на рост заболеваемости в городе, 50,7% коронавирусных коек остаются свободными.

Амбулаторно лечатся в данный момент 24 818 петербуржцев. Коэффициент распространения инфекции в городе на Неве вырос почти до 1,7.

Для больных ковидом в 17 стационарах доступны 8 002 коронавирусные койки. На данный момент 54,61% из них свободны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 62 случая смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

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