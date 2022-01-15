В Петербурге скончались еще 62 пациента с коронавирусом

В Петербурге за минувшие сутки зафиксировали 62 случая смерти. У всех пациентов был подтвержден коронавирус.

Об этом стало известно в субботу, 15 января. Как сообщили на официальном сайте «Стопкоронавирус.рф», всего с 1 по 15 января город потерял 898 петербуржцев. В России подтверждено 723 летальных исхода за сутки, всего умерли 320 634 заболевших.

По суточной смертности Северная столица держится на втором месте среди регионов РФ. Лидирует Москва, где за последние сутки коронавирус унес жизни 68 пациентов. На третьем месте Подмосковье, где было зарегистрировано 42 летальных исхода.

За последние сутки в городе выявлено еще 3 314 инфицированных. Выздоровели после болезни 2,8 тыс. горожан.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что большинство пациентов с диагностированным коронавирусом лечатся амбулаторно. Число больных, проходящих лечение от ковида дома, составляет около 80% от общего числа. Все они принимают противовирусную терапию, добавил Мурашко.