Мурашко сообщил, что 80% пациентов с коронавирусом лечатся дома

Мурашко сообщил, что 80% пациентов с коронавирусом лечатся дома
Мурашко заявил, что большинство пациентов с диагностированным коронавирусом лечатся амбулаторно. Фото: Минздрав РФ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что большинство заболевших коронавирусом россиян лечатся в домашних условиях.

По словам главы Минздрава, большинство пациентов с диагностированным коронавирусом лечатся амбулаторно. Число больных, проходящих лечение от ковида дома, составляет около 80% от общего числа. Все они принимают противовирусную терапию, добавил Мурашко.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Мурашко сообщил, что риск повторного заражения коронавирусом при прошлых штаммах составлял менее 1%, но при «омикроне» вырос в пять раз. При этом, как отмечает министр, осложнения при заражении омикрон-штаммом могут развиться у пациента в течение всего трех-четырех дней.

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