Министр здравоохранения: риск повторного заражения COVID-19 вырос в пять раз

Министр здравоохранения: риск повторного заражения COVID-19 вырос в пять раз
Как отмечает Мурашко, осложнения при заражении омикрон-штаммом могут развиться у пациента в течение всего трех-четырех дней. Фото: Кремль

Глава российского Минздрава Михаил Мурашко сообщил, что риск повторного заражения коронавирусом при прошлых штаммах составлял менее 1%, но при «омикроне» вырос в пять раз.

Министр заявил, что раньше риск повторного заболевания ковидом был в пределах 0,74%, но текущие данные говорят о том, что при омикрон-штамме вероятность повторно заболеть возрастает до пяти раз.

При этом, как отмечает Мурашко, осложнения при заражении омикрон-штаммом могут развиться у пациента в течение всего трех-четырех дней.

Глава ведомства также подчеркнул, что основными отличиями «омикрона» от других штаммов являются головная боль, насморк, чихание и усталость.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что около 300 тысяч россиян переболели COVID-19 неофициально.

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