Голикова: около 300 тысяч россиян переболели COVID-19 неофициально

Голикова: около 300 тысяч россиян переболели COVID-19 неофициально
По словам Голиковой, в России начнут выдавать неофициально переболевшим гражданам ковид-сертификаты. Фото: Кремль

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что порядка 300 тысяч российских граждан перенесли коронавирусную инфекцию, не обращаясь к врачу.

Согласно базе данных Роспотребнадзора, в России насчитывается порядка 300 тысяч человек, которые получили положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу. Практически такое же число россиян в разное время сдали тесты на антитела и убедились, что перенесли ковид, отметила Голикова.

По словам вице-премьера, неофициально переболевшим гражданам начнут выдавать ковид-сертификаты. Это произойдет после того, как в информационных системах появится подтверждение, что у этого человека был положительный тест на ковид или тест на антитела.

Она добавила, что выдача сертификатов этой группе людей должна начаться до 1 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве назвали измерение антител к COVID пустым занятием.

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