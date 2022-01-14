Голикова: около 300 тысяч россиян переболели COVID-19 неофициально

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что порядка 300 тысяч российских граждан перенесли коронавирусную инфекцию, не обращаясь к врачу.

Согласно базе данных Роспотребнадзора, в России насчитывается порядка 300 тысяч человек, которые получили положительный тест на коронавирус, но не обратились к врачу. Практически такое же число россиян в разное время сдали тесты на антитела и убедились, что перенесли ковид, отметила Голикова.

По словам вице-премьера, неофициально переболевшим гражданам начнут выдавать ковид-сертификаты. Это произойдет после того, как в информационных системах появится подтверждение, что у этого человека был положительный тест на ковид или тест на антитела.

Она добавила, что выдача сертификатов этой группе людей должна начаться до 1 февраля.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Минздраве назвали измерение антител к COVID пустым занятием.