В Минздраве назвали измерение антител к COVID пустым занятием

В Минздраве назвали измерение антител к COVID пустым занятием
В Минздраве отметили, что самое правильное — вакцинироваться через полгода. Фото: комитет по здравоохранению

Решение о вакцинации на основании измерения антител не имеет под собой научных оснований. Об этом заявил главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов.

По его словам, это пустое занятие. Специалист порекомендовал россиянам сделать прививку от COVID-19.

Чуланов рассказал в интервью РБК, что самое правильное — вакцинироваться через полгода, в соответствии с рекомендациями Минздрава. Он добавил, что только в этом случае будет достигнут максимальный результат

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ревакцинироваться от коронавируса каждые три месяца, — это не самый оптимальный вариант. По мнению эксперта, даже на фоне распространяющегося нового штамм-омикрон частая ревакцинация ни к чему.

Напомним, в Северной столице работает 190 прививочных пунктов. В запасе осталось 884 495 доз антиковидной вакцины. Полностью привитых горожан насчитывается 2 764 586. В статистике не учитывается вакцинация «Спутником Лайт».

Антитела к COVID-19 вакцинация от коронавируса коронавирусная пандемия омикрон -штамм


 

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