Эксперт не считает эффективной ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца

Эксперт не считает эффективной ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Эксперт не считает эффективной ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что ревакцинироваться от коронавируса каждые три месяца, — это не самый оптимальный вариант.

По мнению эксперта, даже на фоне распространяющегося нового штамм-омикрон ревакцинация в течение каждых трех месяцев ни к чему. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

Логунов рассмотрел два возможных варианта развития события: первый, — это когда все хорошо, вирус пройдет и «все будет здорово». Но также есть и второй, когда нужно ревакцинироваться каждые три месяца и поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии вечной «истерики». Специалист не считает такое решение целесообразным.

«Думаю, что и то, и другое — это крайности. Вакцинация каждые три месяца или бустерные прививки через три месяца, мне кажется, это не самый оптимальный вариант», — отметил Логунов.

Также эксперт согласился с предположениям других специалистов в том, что в Россию придет новая волна коронавируса из-за омикрон-штамма.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в скором времени, по мнению специалиста, омикрон-штамм накроет Россию, а уровень заболеваемости будет очень высоким.