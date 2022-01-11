Эксперт не считает эффективной ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца

Эксперт не считает эффективной ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца
Эксперт не считает эффективной ревакцинацию от коронавируса каждые три месяца. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Замглавы центра Гамалеи Денис Логунов заявил, что ревакцинироваться от коронавируса каждые три месяца, — это не самый оптимальный вариант.

По мнению эксперта, даже на фоне распространяющегося нового штамм-омикрон ревакцинация в течение каждых трех месяцев ни к чему. Об этом он рассказал в интервью на YouTube-канале «Соловьев Live».

Логунов рассмотрел два возможных варианта развития события: первый, — это когда все хорошо, вирус пройдет и «все будет здорово». Но также есть и второй, когда нужно ревакцинироваться каждые три месяца и поддерживать антитела и иммунную систему в состоянии вечной «истерики». Специалист не считает такое решение целесообразным.

«Думаю, что и то, и другое — это крайности. Вакцинация каждые три месяца или бустерные прививки через три месяца, мне кажется, это не самый оптимальный вариант», — отметил Логунов.

Также эксперт согласился с предположениям других специалистов в том, что в Россию придет новая волна коронавируса из-за омикрон-штамма.

Ранее gazeta.spb.ru писала, что в скором времени, по мнению специалиста, омикрон-штамм накроет Россию, а уровень заболеваемости будет очень высоким.

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