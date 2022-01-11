В центре Гамалеи заявили, что омикрон-штамм накроет Россию

Замдиректора Центра им. Гамалеи Денис Логунов заявил, что в ближайшее «Омикрон» накроет Россию, а уровень заболеваемости будет очень высоким.

По словам специалиста, защититься от инфекции поможет вакцинация.

«Абсолютно уверен, что до конца января — в начале февраля у нас также будет значимый подъем заболеваемости штаммом «Омикрон»», — заявил он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, штамм коронавируса «Омикрон» впервые был выявлен в Ботсване и ЮАР. Для него характерно наличие большого числа мутаций, в связи с чем возникает вопрос, насколько эффективными могут быть уже созданные вакцины.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Таиланд ужесточил карантин для въезжающих туристов. Так, правила, в рамках которых путешественникам необходимо было придерживаться карантинного режима от 7 до 10 дней, отменяются из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации.