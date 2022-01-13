Почти 20 тысяч человек вакцинировались в Петербурге за сутки

За минувшую среду, 13 января, от коронавируса привились 19,7 тысячи жителей Петербурга.

Об этом сообщила пресс-служба комитета по здравоохранению города. Накануне на первичную вакцинацию от ковида пришли 11 102 петербуржца. Общее число инъекций за вчерашний день составило 19 781.

По данным оперативного штаба, в Северной столице работает 190 прививочных пунктов. Первый цикл вакцинации прошли 2 289 537 местных жителей. Полностью привитых горожан насчитывается 2 764 586. В статистике не учитывается вакцинация «Спутником Лайт».

В запасе осталось 884 495 доз антиковидной вакцины.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вакцинация подростков от COVID-19 в Петербурге начнется через неделю.