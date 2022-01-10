Вакцинация подростков от COVID-19 в Петербурге через неделю

Вакцинация подростков от COVID-19 в Петербурге через неделю
Подростковая вакцина должна поступить в Петербург в течение 7-10 дней. Фото: Pixabay

Первую партию вакцины от COVID-19 для подростков в возрасте 12-17 лет привезут в Петербург уже через 7-10 дней.

Об этом глава комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец сообщил на пресс-конференции ТАСС. По словам чиновника, изначально планировалось, что вакцинация подростков в возрасте 12-17 лет начнется в Северной столице в конце декабря или в январе.

«Сейчас проводится исследование той партии, которую планируется выпустить в оборот и в течение ближайших дней эта партия после проведения необходимых исследований станет доступна», — рассказал Лисовец.

Глава комздрава заявил, что подростковая вакцина должна поступить в Петербург в течение 7-10 дней.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Роспотребнадзоре рассказали, как пожилым петербуржцам подготовиться к вакцинации.

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