В Роспотребнадзоре рассказали, как пожилым петербуржцам подготовиться к вакцинации

После вакцинации пожилые люди могут продолжить курс прописанных им ранее лекарств. Противопоказаний к их приёму нет. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

После вакцинации пожилые люди могут продолжить курс прописанных им ранее лекарств. Противопоказаний к их приёму нет. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Петербуржцам в возрасте от 60 лет имеющим хронические заболевания перед прививкой лучше проконсультироваться с врачом. Об этом рассказали в Роспотребнадзоре.

Вакцинация всех граждан происходит в одном формате. Как и в другом возрасте, пожилым людям прививаться необходимо при отсутствии обострений хронической патологии. При наличии большого числа сопутствующих заболеваний перед вакцинацией стоит посетить лечащего врача.

После вакцинации в большинстве случаев у пожилых людей побочные действия не встречаются, при этом рекомендуется соблюдать следующие рекомендации для профилактики: дистанцирование, уменьшение контактов, использование масок и респираторов.

Напомним, за минувшие сутки болезнь подхватили еще 1 323 человека. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Также за сутки скончались 60 петербуржцев, у которых был подтвержден коронавирус.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 311 человек, заболевших коронавирусом. Всего в больницах города числятся 5 726 инфицированных, амбулаторно лечатся 20 922 человека.