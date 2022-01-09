За сутки в больницы поступили 311 петербуржцев с COVID и пневмониями

Всего в стационарах находятся 5726 пациентов с таким диагнозом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

Всего в стационарах находятся 5726 пациентов с таким диагнозом. Фото: Baltphoto/ Рафаэль Карапетян

В Петербурге за минувшие сутки госпитализировали 311 человек, заболевших коронавирусом. Такие данные приводит Смольный в эпидемической справке за 9 января.

Выписались из медучреждений еще 82 человека. При этом в реанимациях находятся 613 ковид-пациентов, а на аппаратах ИВЛ — 367 горожан.

Всего в больницах города числятся 5 726 инфицированных, амбулаторно лечатся 20 922 человека. В реанимации остаются 613 человек, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключены 367 пациентов.

Напомним, что больных коронавирусом в Петербурге принимают в 17 стационарах. В них развернуто 8002 койки. Из них свободно 50,77%.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки болезнь подхватили еще 1 323 человека. Город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Также за сутки скончались 60 петербуржцев, у которых был подтвержден коронавирус.