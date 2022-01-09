Еще 1 323 петербуржца подхватили коронавирус

Еще 1 323 петербуржца подхватили коронавирус
В Петербурге продолжают выявлять новые случаи коронавируса. Фото: Комздрав

Петербургская статистика по зараженным коронавирусом продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки болезнь подхватил еще 1 323 человека.

Об этом стало известно сегодня, 9 января. Как сообщили в оперштабе по борьбе с болезнью, город занял второе место среди регионов РФ по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за сутки выявили 3 274 зараженных человека. На третьем месте оказалась Московская область — 1 124 новых ковид-пациента. В Ленобласти за последние 24 часа в статистику вошли 205 случаев заражения.

Напомним, о вспышке пневмонии неизвестного происхождения власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) 31 декабря 2019 года. Выяснилось, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. Уже 11 марта ВОЗ признала ситуацию пандемией.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, представляет ли окунание в прорубь опасность для привитых от коронавируса.

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