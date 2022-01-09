Гинцбург объяснил, можно ли привитым от COVID-19 окунаться в прорубь

Гинцбург объяснил, можно ли привитым от COVID-19 окунаться в прорубь
Связи между негативными последствиями крещенских купаний и пройденной вакцинацией нет. Фото: Baltphoto/ Валентин Егоршин

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург объяснил россиянам, представляет ли окунание в прорубь опасность для привитых от коронавируса.

По его словам, связи между негативными последствиями крещенских купаний и пройденной вакцинацией нет — если ледяная вода приведет к проблемам с сердцем, то это произойдет только из-за сердца, передает ТАСС.

«Если у него в результате купания в проруби сердечно-сосудистый спазм случается, то тут не про вакцинацию надо говорить», — заявил специалист.

Гинцбург также посоветовал отказаться от крещенских купаний тем, у кого проблемы с сердечно-сосудистой системой и для кого окунание в ледяную воду не является привычным делом. В противном случае окунание в прорубь может грозить такими опасными последствиями, как инсульт и инфаркт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Гинцбург не исключил положительный тест на COVID после назальной вакцины.

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