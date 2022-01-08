Гинцбург не исключил положительный тест на COVID после назальной вакцины

ПЦР-тест после применения назальной формы вакцины «Спутник V» против COVID-19 может показать положительный результат. Об этом рассказал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург.

По его словам, вероятность этого незначительная, потому что со слизистой коронавирус уничтожается очень быстро.

Как сообщил ТАСС, Гинцбург отметил, что для получения положительного теста вирус должен находиться в «каком-то очень концентрированном состоянии».

Новая форма препарата позволит создать местный иммунитет в верхних дыхательных путях. По данным разработчиков вакцины, у нее практически нет побочных эффектов и ее можно использовать в сочетании с бустерной дозой «Спутник Лайт».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что назальная вакцина против коронавируса поступит в гражданский оборот через 3-4 месяца. Препарат будет эффективен против нового штамма «омикрон».